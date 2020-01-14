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شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يسعى لخطف خيمينيز والان مع التفاصيل
الثلاثاء 14 يناير 2020
كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي يتجه لرفع عرضه من أجل التعاقد مع مهاجم وولفرهامبتون راؤول خيمينيز في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وذكرت شبكة "تريبال فوتبول" البريطانية، أن مانشستر يونايتد مستعد لرفع عرضه من أجل حسم صفقة خيمينيز في كانون الثاني الحالي.
وأوضحت الشبكة أنّ إدارة الشياطين الحمُر على استعداد لدفع ما يقرب من 42 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات خيمينيز (28 عاماً).
ويقدم خيمينيز أداءً مميزًا مع الذئاب في الموسم الحالي بتسجيله 17 هدفًا وصناعة 9 آخرين في مختلف المسابقات.
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