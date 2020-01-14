الامارات | جنوب إفريقي يعتلي قمة "السباق إلى دبي"

شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب إفريقي يعتلي قمة "السباق إلى دبي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتلى الجنوب إفريقي براندن غريس قمة ترتيب «السباق إلى دبي» عقب حصوله على لقبه التاسع في الجولة الأوروبية للغولف، بعد منافسة قوية من مواطنه لويس أوستويزن، ليحصد لقب بطولة جنوب إفريقيا المفتوحة بجوهانسبرج، ويرفع من درجة المنافسة في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم التي تنطلق غداً.

وجمع غريس 355 نقطة لينتقل من المركز السابع إلى المركز الأول في ترتيب «السباق إلى دبي»، بينما حصد أوستويزن 222 نقطة بعد حصولع على المركز الثاني في البطولة ليدخل إلى ترتيب «السباق إلى دبي» في المركز السادس، واحتل ماركوس أرميتاج وجاكو أهلرز المركزين الثالث والرابع على التوالي في جنوب إفريقيا، ليحجز كلاً منهما علة مكان في البطولة جنباً مع غريس، وصعد أرميتاج من المركز 75 إلى المركز 12 في «السباق إلى دبي».

يذكر أن أفضل 50 لاعباً خلال الموسم ينالون بطاقات المشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، وتشكل المحطة الختامية للجولة التي تمر سنويا في محطاتها في دول حول العالم وتقام منافساتها في عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر المقبل.