شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يمنح فرصة جديدة لـصالح جمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، على منح فرصة أخيرة لصالح جمعة، لاعب الوسط المهاجم، عقب الجلسة التى جمعتهما خلال الأيام الماضية أملا فى الاعتماد عليه فى المباريات المقبلة سواء المحلية أو الإفريقية.

وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك سببين دفعا المدير الفنى لإعادة النظر مرة أخرى فى إمكانية الاعتماد على «جمعة» أولهما معاناة الفريق من كثرة الإصابات التى يمر بها نتيجة الإجهاد وضغط المباريات، والسبب الثانى هو قناعة المدير الفنى بإمكانيات اللاعب رغم عدم التزامه خارج الملعب.

ووفقا لمصدر مسؤول داخل الفريق- رفض ذكر اسمه- فإن المدير الفنى شدد على الثنائى صالح جمعة وحسين السيد الظهير الأيسر ضرورة استغلال الفرصة التى تسنح لهما فى الفترة المقبلة.

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ويعانى الفريق من غيابات بالجملة، بسبب الإصابة خلال الفترة الماضية، حيث افتقد الفريق جهود كل من رمضان صبحى وحسين الشحات وحمدى فتحى وسعد سمير ومحمد محمود، وشريف إكرامى ومحمود وحيد وكريم نيدفيد، بجانب الإصابات الأخيرة التى لحقت بالثلاثى وليد سليمان ومحمد مجدى أفشة وأليو ديانج فى رحلة زيمبابوى الأخيرة.

وخضع الثنائى وليد سليمان ومحمد مجدى أفشة، لاعبا الفريق، للكشف الطبى قبل انطلاق مران الفريق.

واشتكى «سليمان» من ثقل فى عضلة السمانة قبل انطلاق مباراة بلاتينيوم الأخيرة فى دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، فى حين غادر أفشة نفس المباراة قبل انطلاق الشوط الثانى، بسبب الإصابة فى ركبته.

فيما انتظم أمس شريف إكرامى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، فى مران الفريق الجماعى بعد تعافيه من الإصابة فى عضلة السمانة.

ويطمئن الجهاز الطبى على جاهزية اللاعب للتواجد من جديد فى التدريبات الجماعية، حيث سبق أن أكد خالد محمود، طبيب الفريق، على جاهزية اللاعب للمشاركة فى أول مران للفريق بعد العودة من زيمبابوى. يأتى هذا فى الوقت الذى عقد فيه فايلر جلسة خاصة مع مروان محسن طالبه بالحفاظ على مستواه بعد تسجيله هدف التعادل فى مرمى بلاتينيوم.