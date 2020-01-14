شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قيمة عائد اتحاد الكرة والأهلى والزمالك من إقامة السوبر في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعقد فى الواحدة ظهر الأربعاء اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل إقامة مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك، المقرر له يوم 20 فبراير المقبل بأبو ظبى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن محمد فضل، عضو اللجنة المؤقتة بالجبلاية، قد توصل لاتفاق مبدئى مع مجلس أبوظبى الإماراتى المسؤول عن تنظيم المباراة بحصول الفائز على 500 ألف درهم، بينما يحصل صاحب المركز الثانى على 300 ألف دولار، فضلا عن حصول اتحاد الكرة على مبلغ 3 ملايين درهم قيمة بيع تذاكر المباراة، ليصل إجمالى المبلغ إلى 3.8 مليون درهم للأطراف الثلاثة.

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وتوصل «فضل» لاتفاق مع الجهة المسؤولة عن تنظيم اللقاء على تطبيق تقنية الفيديو «VAR» خلال مباراة السوبر، إلى جانب منح كل ناد 50 دعوة تشمل سفر بعثة الفريق والإعلاميين المرافقين لكل بعثة.

وأكد محمد فضل، عضو اللجنة المؤقتة، لـ«المصرى اليوم»، أن اتحاد الكرة يحصل على مبلغ مالى لأول مرة من عائد مباراة السوبر، لافتا إلى أن السبب الرئيسى وراء إقامة المباراة خارج مصر هو العائد المالى الكبير الذى سيحصل عليه كل ناد من خوض اللقاء، سواء كان فائزا أو خاسرا، باعتبار أن كل فريق كان يحصل فى الفترة السابقة على مبالغ أقل مما تم الاتفاق عليه، وأوضح أن صاحب المركز الأول كان يحصل على 300 ألف درهم، وصاحب المركز الثانى كان يحصل على 150 ألف درهم، وهو ما تمت زيادته فى الاتفاق الجديد.

وقال فضل: اللجنة المؤقتة تتعامل باحترافية فى أى اتفاقات تخص اتحاد الكرة، والأيام المقبلة ستشهد اتفاقاً جديداً يدر دخلاً على خزينة الجبلاية.