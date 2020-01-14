شكرا لقرائتكم خبر عن «الدرندلي» و«مرتجي» في افتتاح البطولة الدولية لكرة الماء بنادي الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، وخالد مرتجي، عضو مجلس الإدارة، الثلاثاء، على حضور افتتاح البطولة الدولية لكرة الماء المقامة في نادي الجزيرة، وذلك نيابةً عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

ولبى «الدرندلي» و«مرتجي» دعوة عمرو جزارين، رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة، ونائبه المحاسب طارق حشيش، حيث أعرب ممثلا النادي الأهلي عن سعادتهما بحضور الحدث الرياضي المهم، كما أبلغوا مسؤولي نادي الجزيرة تحيات الخطيب واعتذاره عن عدم الحضور.

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وتقام البطولة بمشاركة 5 أندية دولية، من بينها نادي الجزيرة.

وأعرب رئيس نادي الجزيرة عن سعادته باستضافة النادي للبطولة، مؤكدًا تجهيز كافة الاستعدادات لتنظيم بطولة مشرفة تليق بسمعة الرياضة المصرية ونادي الجزيرة صاحب البطولات.

وقال «حشيش» إن حضور ممثلي النادي الأهلي يعطي البطولة قوة، خاصة أنهما من أبناء نادي الجزيرة، كما تمنى نجاح البطولة.