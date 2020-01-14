شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رافينيا يطرق باب بايرن ميونيخ مجدداً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020 عرض ​رافينيا​ ظهير ​فلامنغو​ البرازيلي، العودة إلى ​بايرن ميونيخ​ الألماني الذي يعاني من مشكلة على مستوى خط الدفاع بسبب الإصابات.

ولعب رافينيا بقميص العملاق البافاري لمدة 8 سنوات، (2011-2019) قبل أن ينتقل إلى فلامنغو الصيف الماضي عقب انتهاء عقده. Advertisements وطلب هانز فليك مدرب العملاق البافاري التعاقد مع ظهير أيمن خلال الميركاتو الشتوي الحالي، إذ يرغب في تثبيت بنيامين بافارد كقلب دفاع، وجوشوا كيميتش في مركز الوسط الدفاعي. وقال رافينيا لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية:" انا سعيد في البرازيل، ولكن البايرن دائماً في قلبي". وأضاف:" إذا كانوا بحاجة إلى المساعدة، فانا جاهز". وارتبط البايرن بأكثر من لاعب لتدعيم مركز الظهير الأيمن ابرزهم نيلسون سيميدو (برشلونة)، جواو كانسيلو (مانشستر سيتي) وبنيامين هينريش (موناكو) ولوكاس كلوسترمان (لايبزيغ) ويوسف عطال (نيس) وأشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند).

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