نجم برشلونة يتخذ قرار غريب عقب إقالة فالفيردي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020

جاء قرار إقالة المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي، من قيادة برشلونة ليثير إعجاب أحد لاعبو برشلونة.

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ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريكي بويج لاعب برشلونة، يبدو سعيدًا بقرار إقالة فالفيردي واستبداله بكيكي سيتين.

وقالت الصحيفة إلى أن ريكي بويج قام بعمل "إعجاب" على المنشور الخاص بإقالة فالفيردي على مواقع التواصل الاجتماعي، والأمر ذاته على منشور إعلان تعاقد برشلونة مع كيكي سيتين.

واوضحت الصحيفة إن كيكي سيتين من المعجبين بفلسفة لعب الأسطورة يوهان كرويف، منوهة أن ريكي بويج قد يكون مناسبًا لهذا النهج.