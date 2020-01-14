اتلتيكو مدريد يرغب في ضم كافاني في الميركاتو الشتوي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020 كشفت تقارير صحف إسبانية، أن ​اتلتيكو مدريد​ مصّر على حسم صفقة الدولي الاوروغوياني ادينسون ​كافاني​ مهاجم باريس ​سان جيرمان​ الفرنسي.

ويعد كافاني الهدف الأساسي للمدرب دييغو سيميوني لتدعيم هجوم الروخي بلانكوس خلال فترة الانتقالات المقبلة. Advertisements ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فأن الرئيس التنفيذي للاتلتي ميغيل أنخيل جيل مارين، الرئيس التنفيذي للروخي بلانكوس، موجود في باريس لحسم صفقة كافاني. وأشارت الصحيفة إلى أن جيل مارين سيلتقي بالقطري ناصر الخليفي رئيس البي اس جي من أجل وضع الرتوش الأخيرة حول صفقة انتقال كافاني. ومن جانبه، يرفض ليوناردو المدير الرياضي للفريق الفرنسي انتقال كافاني للاتلتي بعد معرفة موقف توماس توخيل المتمسك بالمهاجم الأوروغوياني، وهو ما يؤجل الصفقة.

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