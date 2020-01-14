ديل بوسكي حزين لإقالة فالفيردي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020

تفاجأ مدرب ​ريال مدريد​ السابق ​فيسنتي ديل بوسكي​ بقرار إقالة ​إرنستو فالفيردي​ من تدريب ​برشلونة​ كما أعرب عن دهشته الشديدة من القرار وتعيين كيكي سيتيين في منتصف الموسم.

وقال ديل بوسكي "لست معنيا بالحكم على تصرفات من يديرون أي فريق، لكن المسألة تحزنني، خاصة وأنها حدثت مع شخص مثل فالفيردي، لأنه يمثل القيم المطلوبة في المدربين".

وأضاف مدرب ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق "حزين لزيادة الإقالات في أندية لم نعتد على رؤيتها تفعل هذا الأمر، لقد شاهدنا هذه المسألة أيضًا في كرة القدم الإنكليزية.