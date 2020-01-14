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الاتحاد يستقبل معركة آسفي بمحو «نون»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

يستضيف الاتحاد نظيره أولمبيك آسفي اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية.

ويسعى الاتحاد بقيادة مدربه الهولندي هينك كات لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في مهمة الإياب التي ستجري منتصف فبراير المقبل.

ويذكر صاحب الأرض والجمهور صعوبة خصمه اليوم وسعيه للعودة إلى المغرب بأفضل نتيجة ممكنة، لتجنب الحسابات المعقدة خلال لقاء الإياب لحسم هوية المتأهل إلى الدور نصف النهائي.

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ويلتقي الفائز من مواجهتي الذهاب والإياب، الفائز في لقاء فريقي الشرطة العراقي والشباب السعودي، علما بأن الأخير اقترب كثيرا من التأهل من واقع فوزه العريض في مباراة الذهاب في ملعبه بسداسية نظيفة.

على صعيد استعدادات الاتحاد، واصل المهاجم ألكسندر بيرجوفيتش تغيبه عن التدريبات بحثا عن عروض جادة خارج أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث بات خارج خيارات الجهاز الفني لمباراة اليوم.

من جهتها، رصدت إدارة النادي مكافأة مالية مجزية للاعبين حال تخطيهم هذا الدور من البطولة والتأهل إلى الدور نصف النهائي، لا سيما أنها تمثل الأمل الأخير لصعود الفريق إلى منصات التتويج ضمن استحقاقات الموسم الحالي.

وعلى صعيد الجانب الاستثماري، فقد أزالت إدارة النادي كافة علامات منصة نون الالكترونية من قمصان اللاعبين، واستبدلتها بعبارة «الاتحاد قوة» تزامنا مع انتهاء العقد بين الطرفين وعدم تجديده.