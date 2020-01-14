شكرا لقرائتكم خبر

العيون في ضيافة محافظ الأحساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الأحساء

استقبل محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد في مكتبه بمقر المحافظة أمس، رئيس نادي العيون صالح الثنيان وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة تشكيل المجلس في دورته الجديدة، مهنئا الجميع بتشكيل مجلس الإدارة الجديد، منوها بدعم القيادة واهتمامها بقطاع الشباب والرياضة، ومتمنيا لجميع الفرق التوفيق والنجاح في جميع البطولات.

بدوره قدم الثنيان باسمه واسم منسوبي النادي شكره وتقديره لمحافظ الأحساء على استقباله وتوجيهاته السديدة، مبينا أنها ستكون بإذن الله دافعا لتحقيق المزيد من البطولات والإنجازات للنادي.