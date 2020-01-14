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الهلال ينافس الإنجليز والأتراك على تينوتيندا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبد الله الفراج - الرياض

قالت صحيفة TheStandard الزيمبابوية إن أندية الهلال وغلطة سراي وبشتكاش التركيين وساوثهامبتون وبورنموث الإنجليزيين تتناقس على ضم مهاجم فريق لوهافر أحد أندية الدرجة الثانية بفرنسا، الدولي الزيمبابوي تينوتيندا كاديويري، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية، إلا أن إذاعة مونت كارلو الفرنسية أعلنت تلقي اللاعب عرضا جادا من الريان القطري خلال الفترة الحالية.

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ويعد تينو كاديويري (24 عاما) أبرز المواهب في الدولة الأفريقية خلال الفترة الحالية، حيث نجح هذا الموسم في تسجيل 18 هدفا من أصل 20 مباراة خاضها إلى جانب صناعته 4 أهداف، فيما تبلغ قيمته السوقية 1,25 مليون يورو.

من جهة ثانية، ينتظر أن تطوي إدارة الهلال ملف المهاجم المعار من الرائد صالح الشهري بشراء عقده من ناديه، حيث يمتد إلى نهاية موسم 2023، في المقابل، تكتمل الصورة حول مستقبل اللاعبين الأجانب في الفريق، إلا أن النادي أعلن مبدئيا استمرار العناصر الحالية ما لم تحدث مستجدات وتطورات سريعة قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية الحالية في نهاية يناير الحالي.

وكان الهلال استأنف تدريباته أمس بعد راحة الاثنين، تحضيرا لمواجهة الاتفاق غدا في إطار الدور ربع النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.