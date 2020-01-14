الاتفاق يضم ثاني أفضل لاعب بالدوري الياباني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام
تعاقدت إدارة نادي الاتفاق أمس مع ثاني أفضل لاعب بالدوري الياباني لكرة القدم، البرازيلي إليريك باربوسا دي سوزا (31 عاما) لتمثيل الفريق لمدة سنة ونصف السنة مع أفضلية التجديد، وذلك في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقد لاعب الوسط مع من نادي سيريزو الياباني.
وسيحل باربوسا بديلا للبرازيلي روجيريو الذي أنهت الإدارة عقده بالتراضي بعد تعرضه أخيرا إلى إصابة قطع في الرباط الصليبي .
وجاءت هذه الصفقة بناء على مطالب الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي من أجل الاستفادة من خدمات البرازيلي سوزا في مركز المحور وتثبيت السلوفاكي فيليب كيش كمتوسط دفاع.
كما وقعت الإدارة عقدا مع لاعب المواليد، المهاجم ماهر محمد شرومه لمدة سنة ونصف السنة مع أفضلية التجديد كدعم لخط الهجوم.
على ذات الصعيد، صرفت الإدارة فكرة التخلي عن المهاجم السنغالي سليمان دوكارا خلال فترة الانتقالات الشتوية، وقررت الإبقاء عليه حتى نهاية الموسم، حيث يرتبط اللاعب بعقد مع الفريق يمتد لموسم آخر مع خيار التجديد.
من جهة أخرى، أنهى الفريق الأول أمس استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام مستضيفه الهلال في دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك من خلال مناورة طبقها المدرب الوطني خالد العطوي، والتي شهدت مشاركة جميع اللاعبين، واختتمت بحفل العشاء الذي أقامه اللاعبان فواز الطريس وعبدالله الخطيب للفريق بمعسكر الفريق قبل السفر اليوم للرياض.
أرقام سوزا هذا الموسم
- ثاني أفضل لاعب بالدوري الياباني
- لعب 22 مباراة وسجل 5 أهداف
- مرر 1270 تمريرة بنسبة نجاح 85%
- صنع 26 فرصة
- متوسط التقييم 7.47
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