شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخفف عقوبة سعفان الصغير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة تخفيف عقوبة إيقاف سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلى إلى شهر بدلا من ثلاثة ، جاء ذلك بعد احتجاج النادى بشكل رسمى على تلك العقوبة فى ظل عدم ارتكاب مدرب حراس مرمى الإسماعيلى الفعل الذى يستحق على اثره ، عقوبة الإيقاف عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ثلاثة أشهر مع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكام مباراة فريقه أمام إنبيحسبما ذكر الموقع الرسمى للاسماعيلى .

كما قام المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى بالاعتراض خلال جلسته مؤخرا مع عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة على تلك العقوبة ، مطالبا بإرساء مبدأ العدالة والشفافية بين جميع الأندية.

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من جانبه عبر سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الاسماعيلي عن امتنانه لموقف مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة ابراهيم عثمان و جماهير الاسماعيلي بعد قرار ايقافه من قبل لجنة المسابقات ، مضيفا الفريق يمر بمرحلة هامة و حساسة جدا تستدعي تكاتف الجميع و المدير الفني الجديد أظهر حالة من الاصرار و الرغبة في اثبات الذات لدى اللاعبين لحجز مكان بالتشكيلة الأساسية خلال الفترة القادمة .

وأنهى سعفان قائلا : نستعد جيدا لمواجهتي سموحة بالدوري و الاتحاد السكندري بالبطولة العربية التي اصبحنا قاب قوسين او ادنى من بلوغ الدور قبل النهائي بها و نشكر الجماهير على الدعم و واثقين في المزيد الفترة القادمة .