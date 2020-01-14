شكرا لقرائتكم مصر تستضيف البطولة الأفريقية لدراجات المضمار للنسخة السادسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستضيف مصر النسخة السادسة، للبطولة الأفريقية لدراجات المضمار، بمشاركة 12 منتخب بعد غد الخميس، ونجح اتحاد الدراجات برئاسة الدكتور وجيه عزام في استضافة البطولة الأفريقية لأول مرة داخل مصر.

وتقام البطولة خلال الفترة من 16 يناير حتى 19 من نفس الشهر الجاري، على مضمار استاد القاهرة الدولي، وأن هذه البطولة هي ثاني أكبر بطولة تقام علي أرض مضمار ستاد القاهرة الدولي، والذي تم إفتتاحة بالبطولة العربية للمضمار الشهر الماضي.

ويشارك في هذه البطولة كل من ، مصر، الجزائر، ليبيا، المغرب، سيشيل، كينيا، بورندي، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، السودان، جنوب أفريقيا، ونيجيريا.

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وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد شهد الافتتاح التجريبي لمضمار الدراجات بهيئة استاد القاهرة الدولي في نهاية الشهر الماضي ، بحضور وجيه عزام ، والمستشار إسماعيل الحوسني أمين عام الاتحاد العربي للدراجات، وسالم الشحي الأمين العام المالي للاتحاد العربي للدراجات، واللواء جمال الفاعوري عضو الاتحاد العربي للدراجات، واللواء على درويش رئيس هيئة استاد القاهرة .

ويضم استاد الدراجات بهيئة استاد القاهرة مضمارًا للدراجات تبلغ مساحته 250 مترًا، ومبنى، ومدرجات للجماهير تتسع لـ3500 متفرج، وصالة لكبار الزوار، ومظلة معدنية، نفق للاعبين، نفق للطوارئ ومبنى للخدمات يضم صالة اللياقة البدنية "جيم" وغرف خلع الملابس للاعبين، وغرفة الصيانة الميكانيكية للدراجات، غرفة سحب عينات المنشطات، ومبني خدمات الزوار والجماهير على مساحة 300 متر .

وشهد الافتتاح التجريبي للمضمار فعاليات البطولة العربية رقم 9 للدراجات بمشاركة 200 لاعب ولاعبة يمثلون 7 دول هي "مصر، السعودية، الإمارات، المغرب، البحرين، الأردن"، وقام وزير الشباب والرياضة بتقليد الفائزين بالبطولة العربية للدراجات بميداليات البطولة.