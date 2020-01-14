شكرا لقرائتكم تعرف على المستبعدين من الاهلي في مواجهة طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خرج عدد كبير من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من قائمة مباراة طنطا المقرر لها السابعة والنصف من مساء غداً الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة بطولة الدوري وجاء الخروج لأسباب مختلفة متا بين الإصابة والإيقاف والأسباب الفنية.

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وإستبعد فايلر ، كلاً من: المالي ديانج بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة اف سي مصر الأخيرة بالدوري ، كما خرج كلاً من ، شريف إكرامي – حمدي فتحي – وليد سليمان - رمضان صبحي – كريم نيدفيد – محمد محمود للأصابة وخرج من القائمة لأسباب فنية كلاً من : حسام عاشور ، حسين السيد ، صالح جمعة – أيمن أشرف وعمار حمدي.

وتضم قائمة الاهلي لمباراة ، طنطا ، كلاً من: محمد الشناوي - علي لطفي – مصطفى شوبير -رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر ابراهيم – علي معلول- أحمد فتحي – محمد هاني – محمود وحيد -عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أحمد الشيخ – حسين الشحات – جيرالدو – محمود عبد المنعم كهربا -جونيور أجايي – صلاح محسن – وليد أزارو ومروان محسن.