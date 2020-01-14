شكرا لقرائتكم الشامي ومجدى ممنوعان من التدريبات الجماعية في الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويستعد الفريق للقاء سموحة السبت المقبل على ملعب الأخير لحساب الجولة الــ14 من عمر المسابقة المحلية.

فى ذات السياق ، تابع محمد مجدى حارس المرمى المران من خارج الخطوط نظرا لتعرضه للاصابة فى الفخذ خلال مواجهة طلائع الجيش بالجولة الماضية.

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طلب الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى من الجهاز الإدارى لفريقه ضرورة تنظيم مباراة ودية عقب كل مباراة رسمية يخوضها الفريق لتجهيز البدلاء والعائدين من الإصابة، حتى يصبح الفريق بفورمة فنية وبدنية جاهزة فى أى وقت، وطلب جوميز فى وقت سابق من إدارة النادى الاطلاع على لائحة الفريق المالية خاصة فيما يتعلق بالمكافآت، وكذلك العقوبات حيث يرغب المدرب الفرنسى فى تحقيق مبدأ "الثواب والعقاب" فى الفريق خلال الفترة المقبلة، وأكد المدرب الجديد أنه لابد أن تكون هناك جزاءات بشكل مُستمر للمُخطئ بجانب المكافآت لمن يجتهد، موضحاً أنه سيطّلع على لائحة الفريق وقد يُجرى عليها بعض التعديلات إذا لزم الأمر حتى يستطيع تحقيق طموحاته وأهدافه مع الدراويش فى الفترة المقبلة.

وفى هذا الشأن عقد جوميز جلسة ودية مع لاعبيه قام خلالها بتحفيزهم، وطالبهم بضرورة بذل أقصى جهد في التدريبات وتحدث المدير الفنى للدراويش مع اللاعبين عن نظام التدريبات فى الفترة المقبلة، مطالبا الجميع بتنفيذ تعليمات الجهاز الفنى وعدم الخروج عن النص.

وأبلغ المدرب الفرنسى لاعبيه بأن المردود الذى يقدمه كل لاعب فى المران سيترتب على أساسه المشاركة ضمن صفوف الفريق، مشددا على أن الإسماعيلى فريق كبير فى الوطن العربى ويجب على الجميع تقديم أفضل ما لديهم لخدمة هذا الكيان، وأوضع جوميز على أهمية انضباط كل لاعب داخل وخارج الملعب ثم الجاهزية الفنية والبدنية، وختم المدرب صاحب الــ50 عاما حديثه مع اللاعبين، بالتشديد على ثقته في قدراتهم.