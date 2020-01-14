شكرا لقرائتكم المقاولون يوافق على بيع طلعت لسموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس الادارة ان الصفقة تمت في اطار حرص النادي على العلاقة الطيبة مع نادي سموحة وموقف المقاولون العرب الثابت بما يخدم مصالحه ومصالح اللاعبين متمنيا التوفيق للاعب في خطوته المقبلة.
وحرص الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس ولاعبي الفريق على تنظيم احتفالية مصغرة للاعب بعد خوض اخر مران له مع المقاولون.
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