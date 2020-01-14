شكرا لقرائتكم نابولي يجتاز بيروجيا ويصل لثمن نهائي كأس إيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل فريق نابولي إلى دور الثمانية ببطولة كأس إيطاليا لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه بيروجيا 2 - صفر يوم الثلاثاء في دور الستة عشر من المسابقة.

وسجل هدفي نابولي لورينزو إنسيني في الدقيقتين 26 و38 من ركلتي جزاء. وشهدت المباراة مشاركة دييغو ديمي القادم من صفوف لايبزيغ الألماني، للمرة الأولى مع نابولي في الشوط الثاني من اللقاء.

ويلتقي في وقت لاحق لاتسيو مع كريمونيزي وإنتر ميلان مع كالياري.