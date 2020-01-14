سوبر كورة يكشف أول أهداف الزمالك فى الصيف بعد حسم قيد كاسونجو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع مسئولو الزمالك، أحد النجوم السابقين في القلعة البيضاء ضمن المرشحين للعودة للزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد حسم قيد الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق الذى أنهى إعارته للوداد المغربى بسبب مستحقاته المالية، بقائمة الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير الجارى، وذلك لتدعيم مركز خط الهجوم فى الفترة المقبلة.

وجاء قرار الزمالك بوضع اللاعب المرشح الموسم المقبل، نظرًا لإجادته اللاعب فى أكثر من مركز، حيث من الممكن أن يتم الاستعانة به فى مركز الظهير الأيمن للأبيض، لتعويض رحيل التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن للأبيض الذى انقطع عن التدريبات وتقدم بشكوى ضد النادى فى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، ورد مسئولو النادى الأبيض حول تلك الشكوى لحفظ كافة الحقوق، ليتم الاستقرار على قيد المهاجم الكونغولى فى قائمتى الفريق المحلية والإفريقية، حيث سيتم قيده فى القائمة المحلية بطريقة الاستبدال بدلاً من النقاز وقيده فى القائمة الإفريقية فى المقعد المتبقى، كما من الممكن أن يتم الاعتماد على عمر جابر فى مركز وسط الملعب، لتجنب أى عقبات تواجه الفريق فى حال النقص فى صفوفه.

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يستعد الزمالك خلال الفترة الحالية لخوض مباراته أمام الجونة، على ملعب النادى الساحلى، المقرر إقامتها فى الخامسة من مساء غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يحتل الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 15 هدفًا واستقبل 9 أهداف.

يسعى الزمالك لاستكمال انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز، بعدما حقق الفوز على أسوان وطنطا فى الجولتين الحادية عشر والثانية عشر فى الدورى على الترتيب، ثم الفوز على زيسكو يونايتد الزامبى، فى الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا بهدفين دون رد، ليحتل الأبيض الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك كل من أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى نقطتين، ليحتلوا المركزين الثالث والرابع على الترتيب.