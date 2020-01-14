شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. مصر تستضيف البطولة الأفريقية للدراجات لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف مصر النسخة السادسة، للبطولة الأفريقية لدراجات المضمار، بمشاركة 12 منتخبًا بعد غدٍ الخميس، ونجح اتحاد الدراجات برئاسة الدكتور وجيه عزام في استضافة البطولة الأفريقية لأول مرة داخل مصر.

وتقام البطولة خلال الفترة من 16 يناير حتى 19 من نفس الشهر الجاري، على مضمار استاد القاهرة الدولي، وأن هذه البطولة هي ثاني أكبر بطولة تقام على أرض مضمار ستاد القاهرة الدولي، والذي تم افتتاحه بالبطولة العربية للمضمار الشهر الماضي.

ويشارك في هذه البطولة كل من، مصر، الجزائر، ليبيا، المغرب، سيشيل، كينيا، بورندي، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، السودان، جنوب أفريقيا، ونيجيريا.