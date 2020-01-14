شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينتهى من تشييد المرحلة الأولى بفرع التجمع خلال 10 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل أعمال تشييد فرع النادي الأهلي الرابع بالتجمع الخامس بعد أن بدأت المرحلة الأولى الخاصة بأعمال البنية التحتية قبل شهر ونصف الشهر، والتي تشهد العديد من الخطوات الإنشائية والخدمية المميزة، بما يليق بعضو الجمعية العمومية بالنادي، بناء على تكليفات محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة الذي يتابع كل كبيرة وصغيرة تتعلق بمشروع بناء وتشييد فرع التجمع الخامس، وتشهد المرحلة الأولى من أعمال البنية التحتية الانتهاء من الملفات الخاصة بأسوار وبوابات النادي ومناطق جلوس الأعضاء، والملاعب الرياضية، وأيضًا ملاعب أكاديمية كرة القدم.

ومن المنتظر أن تنتهي هذه الأعمال في غضون عشرة أشهر تقريبًا. وكان الأهلي قد وقع بروتوكول تعاون مقابل 96 مليون جنيه خاصة بالمرحلة الأولى الخاصة بالانتهاء من البنية التحتية لفرع التجمع الخامس على مساحة 50 فدانًا، على أن تبدأ بعدها المشروعات الإنشائية المتتالية الخاصة بإنشاء منطقة ترفيهية، وأخرى للمطاعم على غرار منطقة "الفوت كورت" التي تم افتتاحها مؤخرًا بفرع النادي بمدينة نصر، وغيرها من الإنشاءات الاستكمالية. وتشهد الفترة المقبلة الانتهاء أيضًا من كل الأمور المتعلقة بإنشاء مجمع بنوك جديد في فرع التجمع الخامس على غرار نظيره الذى تم الإعلان عنه في فرع زايد خلال الأيام الماضية.

وكان الأهلي قد وقع عقود مع ثلاثة من عدد من البنوك الوطنية الكبرى؛ لافتتاح فروع لها بفرع الشيخ زايد بعد المزايدة التي أجراها وبلغت قيمتها 191 مليون جنيه على عشر سنوات يحصل الأهلي على 50 % منها مقدم، على أن يتم تقسيط باقي المبلغ على 3 سنوات. ويأتي وجود مجمع البنوك الجديد المنتظر إقامته على مساحة 600 متر بفرع الشيخ زايد ليضم ثلاثة من أكبر المؤسسات المصرفية المميزة، ليضمن وجود منافسة كبيرة في تقديم أفضل الخدمات للأعضاء، فضلاً عن وجود خطة لإنشاء مجمع بنوك مماثل في فرع التجمع الخامس، خاصة أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للخطوات التي يقوم بها مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب؛ من أجل خدمة النادي وأعضائه. وتبلغ قيمة العضوية العامة حاليًا 500 ألف جنيه بالنسبة للمؤهل العالي لجميع الفروع، و175ألف جنيه لفرع الشيخ زايد و200 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس .

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أما بالنسبة للمؤهل دون العالي، فتبلغ قيمة العضوية حاليا 600 ألف جنيه لجميع الفروع و250ألف جنيه لفرع الشيخ زايد و300 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس، وسوف ترتفع قيمة العضوية بعد تفعيل قرار الزيادة إلى 750 ألف جنيه بالنسبة للمؤهل العالي لجميع الفروع، و250 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد و250 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس . أما بالنسبة للمؤهل دون العالي، فسوف تصل قيمة العضوية إلى مليون جنيه لجميع الفروع، و400 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و400 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس .