شاهد.. مهارات وأرقام السنغالي بادجي المرشح لتدعيم هجوم الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل السنغالي اليو بادجي، مهاجم رابيد فيينا النمساوى، دائرة المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بادجي صاحب الـ 22 عامًا حيث إنه من واليد عام 1997 بدأ مشواره الاحترافي عام 2015 مع نادى كاسا سبور السنغالى، ثم انضم لنادى يورغوردينس السويدي عام 2017، قبل أن يرحل عام 2019 وينضم لصفوف رابيد فيينا النمساوى.

بادجى الذى يبلغ طوله 189 سم، خاض هذا الموسم مع فريق رابيد النمساوى 16 مباراة بواقع 762 دقيقة، أحرز خلالهم 3 أهداف، وصنع أخر، وتلقى البطاقة الصفراء مرتين.

ويعد اليو بادجى واحدًا من أبرز المرشحين للانتقال للأهلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، حيث كشف مصدر بالقلعة الحمراء عن أن أمير توفيق مدير التعاقدات يتواجد حاليًا في النمسا للتفاوض بشكل مباشر مع اللاعب وناديه حول قيمة الصفقة.

وينضم المهاجم السنغالي لمهاجمين آخرين مُرشحين لتدعيم الأهلي حيث تُكثّف إدارة الأهلي مفاوضاتها مع أكثر من لاعب منهم الفرنسى هارليم جنويرى مهاجم فريق سيتيوا بخاريست الرومانى، الذى وضعه السويسرى رينيه فايلر على رأس الترشيحات للانضمام للأهلي وقيادة هجوم الفريق فى الموسم الجديد.

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وفى الوقت ذاته لم تتوقف مفاوضات الأهلى مع النيجيرى بلسينج اليكى مهاجم لوزرين السويسرى، لكنه يأتى فى المرتبة الثانية للترشيحات حال توقف أو تعثر المفاوضات مع الفرنسى هارليم جنويرى، وأتم المصدر حديثه أن الأهلى لديه خيار ثالث وهو الجامبى على سوى الذى يلعب لفريق سيسكا صوفيا البلغارى، ضمن دائرة الترشيحات لدعم هجوم الفريق وهو اللاعب الذى جرت مفاوضات خلال الفترة الماضية عبر وكيله الذى قام بترشيحه للأهلى.

يذكر أن مسئولى النادى الأهلى رفعوا سقفهم المادى فى ملف شراء المهاجم الأجنبى الجديد، الذى توقف عند 2 مليون دولار منذ وقت قريب، بعد تعهد أحد محبى النادى بتحمل جزء من قيمة الصفقة لسرعة إتمامها، وأملاً فى استفادة الفريق منها فى أسرع وقت، خاصة أن الفريق مقبل على مواجهتين مصيريتين فى بطولة دورى أبطال أفريقيا الأولى أمام النجم الساحلى والثانية أمام الهلال السودانى.

وسافر أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلى فى رحلة أوربية تمهيدًا للتعاقد مع مهاجم جديد للفريق الأحمر، وذلك لتلبية طلب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق والذى أكد حاجته لمهاجم أجنبى سوبر.