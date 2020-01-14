شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور من كواليس آخر تدريب للأهلى قبل مواجهة طنطا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق الكرة الأول بنادى الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، آخر تدريباته الجماعية قبل مواجهة طنطا التي تقام في السابعة والنصف مساء غدٍ الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلى عبر "فيس بوك" صورًا من كواليس آخر استعدادات الفريق لمواجهة طنطا التى تأتى بعد تعادل المارد الأحمر مع بلاتينيوم الزيمبابوى بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما السبت الماضى فى زامبيا ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وعقب التدريب الختامى للفريق الأحمر، أعلن فايلر قائمته والتى تضم كلاً من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي – مصطفى شوبير.

الدفاع: رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر ابراهيم – علي معلول- أحمد فتحي – محمد هاني – محمود وحيد.

الوسط: عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أحمد الشيخ – حسين الشحات – جيرالدو – محمود عبد المنعم كهربا.

الهجوم: جونيور أجايي – صلاح محسن – وليد أزارو- مروان محسن.

وظهر سعد سمير في مران الأهلي اليوم الثلاثاء وحرص زملاؤه على استقباله والشد من أزره وحرص سعد على متابعة مران الفريق من دكة الاحتياطي والتقي فايلر المدير الفني ولاعبى الفريق ومنهم كهربا المُنضم حديثًا للقلعة الحمراء.

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وكان سعد الدين سمير عاد إلى مصر، بعد الانتهاء من إجراء العملية الجراحية فى وتر أكيليس، والتى أجراها لاعب القلعة الحمراء فى ألمانيا، عقب الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة الأهلى أمام بلاتينيوم التى أقيمت مؤخرًا بالقاهرة فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وذلك بعد التنسيق مع الجهاز الطبى للأهلى خلال الفترة الماضية.

وبدأ سعد سمير تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج العلاج الطبيعى، وأوضح الجهاز الطبى أن سعد سمير سيعود إلى ألمانيا بعد شهر ونصف مجددًا، للاطمئنان على العملية وتحديد برنامجه التأهيلى الذى سيقوم به فى القاهرة بعدها، ويغيب سعد سمير عن الملاعب مدة لا تقل عن 8 أشهر على خلفية الجراحة التي أجراها.

وينتظم سعد سمير فى برنامج علاجى وضعه الخبير الألمانى فويلر الذى أجرى العملية الجراحية، وكان سعد سمير قد انتظم في تدريبات العلاج الطبيعى لمدة عشرة أيام في المانيا عقب إجرائه الجراحة الأسبوع الماضى ومن المقرر أن يعود سمير إلى المانيا مرة أخرى للأطمئنان على برنامجه التأهيلي الذى سيؤديه في القاهرة خلال الفترة المقبلة تحت أشراف الجهاز الطبي للاهلي.