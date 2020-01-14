شكرا لقرائتكم خبر عن 12 لاعبًا خارج قائمة الأهلى فى مباراة طنطا.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج عدد كبير من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من قائمة مباراة طنطا المقرر لها السابعة والنصف من مساء غدٍ الأربعاء على استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة بطولة الدوري وجاء الخروج لأسباب مختلفة منها الإصابة والإيقاف والأسباب الفنية.

واستبعد فايلر، كلاً من: المالي ديانج بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة أف سي مصر الأخيرة بالدوري، كما خرج كل من، شريف إكرامي – حمدي فتحي – وليد سليمان - رمضان صبحي – كريم نيدفيد – محمد محمود للإصابة وخرج من القائمة لأسباب فنية كل من: حسام عاشور، حسين السيد، صالح جمعة – أيمن أشرف وعمار حمدي.

وتضم قائمة الأهلي لمباراة، طنطا، كلاً من: محمد الشناوي - علي لطفي – مصطفى شوبير -رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر إبراهيم – علي معلول- أحمد فتحي – محمد هاني – محمود وحيد -عمرو السولية – محمد مجدي قفشة – أحمد الشيخ – حسين الشحات – جيرالدو – محمود عبد المنعم كهربا -جونيور أجايي – صلاح محسن – وليد أزارو ومروان محسن.

ويستدرج الأهلي نظيره طنطا مساء غدٍ الأربعاء، في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري المصري، والمقرر إقامتها على ملعب استاد القاهرة الدولي .

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وحقق الأهلي منذ انطلاق الموسم العلامة الكاملة ليتصدر جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بعد الانتصار الأخير له على نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو الفوز العاشر للأهلي على التوالي، حيث لم يتعثر الفريق في أي لقاء حتى الآن، كما لم يسكن مرماه سوى هدفين فقط في انطلاقة مذهلة لحامل اللقب.

وعلى الجانب الآخر يدخل نادي طنطا مواجهة الأهلي وهو يحتل المركز الخامس عشر في جدول الترتيب، لذا فهو مهدد للهبوط بسبب ابتعاده عن متذيل الترتيب بفارق نقطتين فقط، ولكن الأداء الذي ظهر به أمام الزمالك يمنحه الأمل من أجل محاولة إلحاق الخسارة الأولى بالأهلي هذا الموسم على الرغم أن تلك المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق.