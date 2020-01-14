شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. على ماهر يتحدث عن ستايل الخطيب ومداعبة الأزايز والطوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى على ماهر المدير الفني السابق لإنبي إعجابه الشديد بستايل محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى عندما كان لاعبًا فى صفوف الفريق الأحمر مؤكدًا أنه كان يذهب للملعب لمشاهدة الخطيب وتحركاته فى الملعب حتى عند نزوله للملعب له استيل خاص عن جميع زملائه فهو أيقونة فى تاريخ الكرة المصرية.

وقال ماهر: الخطيب مجاش زيه في تاريخ مصر، فهو أفضل لاعب على الإطلاق.. صلاح من الممكن أن يتفوق على مستوى الإنجازات ولكن الخطيب ستايله مش هتلاقيه في أي لاعب في العالم فهو مثل البصمة لا تتكرر، فهو طعمه مختلف مثل الأسطورة زين الدين زيدان.. الخطيب عدى مرحلة مداعبة الكرة وبيداعب الطوب والأزايز".

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وأشار إلى أن الخطيب كان في مجلس الإدارة وكان يتابع التدريبات على فترات، فأنا أحب الخطيب وحتى الآن بجيب ماتشاته واتفرج عليها استايل الخطيب مش موجود فأول مرة أشوف لاعب بيوقف الكرة في الهواء فهذا أمر صعب ومفيش لاعب دلوقتي يعرف يعمل كدا وبيعدي في واحد على واحد من أي حد، فهو لاعب بمثابة الحلم فهو يلعب بكلتا القدمين وبرأسه وحريف وهداف ومهاري وبصير وبيرفع كرات عرضية من يفعل كل ذلك حالياً؟

علي ماهر خاض مشوار كبير مع الكرة بدأ بتوجهه مع أحد أصدقائه لنادي الترسانة لتخطفه العين الخبيرة ويصبح واحد من أفضل مهاجمي الكرة المصرية على مر العصور، في مشوار تخلله العديد من المطبات، وكان للمايسترو الراحل صالح سليم دور كبير في انتقاله للأهلي، ومثل الأسطورة محمود الجوهري دوراً كبيراً في تألقه، قبل أن يُنهي محمد سيد بيه حارس القناة السابق مغامرته اكلينيكياً، بعد قيامه بكسر قدمه ليعود علي ماهر من الإصابة ويعلن اعتزاله بعدها، ويبدأ مشوار أخر من النجاح في مجال التدريب.