شكرا لقرائتكم خبر عن بعد احتجاج الإسماعيلي.. الانضباط تخفف عقوبة سعفان الصغير لشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة تخفيف عقوبة إيقاف سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلى إلى شهر بدلاً من ثلاثة، جاء ذلك بعد احتجاج النادي بشكل رسمي على تلك العقوبة فى ظل عدم ارتكاب مدرب حراس مرمى الإسماعيلى الفعل الذى يستحق على أثره، عقوبة الإيقاف عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ثلاثة أشهر مع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكام مباراة فريقه أمام إنبيحسبما ذكر الموقع الرسمى للإسماعيلى .

وقام المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى بالاعتراض خلال جلسته مؤخرًا مع عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة على تلك العقوبة، مطالبًا بإرساء مبدأ العدالة والشفافية بين جميع الأندية.

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من جانبه عبر سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي عن امتنانه لموقف مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان وجماهير الإسماعيلي بعد قرار إيقافه من قبل لجنة المسابقات، مضيفًا الفريق يمر بمرحلة مهمة وحساسة جدًا تستدعى تكاتف الجميع والمدير الفني الجديد أظهر حالة من الإصرار والرغبة في إثبات الذات لدى اللاعبين لحجز مكان بالتشكيلة الأساسية خلال الفترة المقبلة.

وأنهى سعفان قائلاً: نستعد جيدًا لمواجهتي سموحة بالدوري والاتحاد السكندري بالبطولة العربية التي أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من بلوغ الدور قبل النهائي بها ونشكر الجماهير على الدعم وواثقين في المزيد الفترة المقبلة.