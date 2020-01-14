شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان: "اللى عايز الصباحى يشتريه ويعيروا لينا لنهاية الموسم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن النادي لن يتنازل عن خدمات لاعبه محمد الصباحي حتى يضمن أسوان البقاء في بطولة الدوري العام، مضيفًا أن الشرط الوحيد للتنازل عن صانع ألعاب الفريق، هو أن يكون المقابل المادي مفيد للنادي وألا يقل عن 10 ملايين جنيه، وأن يوافق الفريق الذي سيتعاقد مع اللاعب على إعارته لأسوان حتى نهاية الموسم الجاري لكي يضمن أبناء الجنوب البقاء في بطولة الدوري العام.

وقال أمين في تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت: 3 أندية طلبت الحصول على محمد الصباحي وهي الجونة والمصري وسموحة، إلا أننا لن نستغني عن اللاعب إلا بشروط محددة وهي أن يبقى اللاعب بين صفوف أسوان حتى نهاية الموسم وأن يحصل أسوان على جزء من قيمة إعارته مقدمًا والجزء الثاني بعد انضمام اللاعب بشكل رسمي إلى فريقه الجديد.

واستطرد أمين: عقد الصباحي يمتد معنا حتى 2024، ونسعى لتدعيم الفريق بأربعة صفقات قبل نهاية الأسبوع في مراكز الهجوم والوسط وصانع الألعاب.

وكانت أنباء قد ترددت عن توقيع الصباحي على عقود انتقاله للأهلي خلال الأيام الماضية.

واصطحب مجدى عبد العاطى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان 20 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة النادى المصرى، فى المباراة المقرر إقامتها بعد غدٍ الخميس، على استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى العام.

حيث ضمت القائمة كلاً من :

في حراسة المرمى: مسعد عوض، إسلام سليمان

خط الدفاع: إبراهيم القاضي، محمد جابر ميدو، عبدالله السنجهاوي، الحسيني سمير، مصطفى دويدار، يوسف العوامي، أحمد بلية

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خط الوسط: هيثم الفيل، أحمد فتحي، محمد خليفة، سعيد كانتى، عبدالعزيز إمام، أحمد صغيري، عبدالرحمن خالد جبنه، محمد الصباحي

خط الهجوم: حسن طارق، فادى فريد، إبراهيم جلال

ويحتل أسوان المركز الـ18 والأخير بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 8 نقاط، بعدما خاض أبناء الجنوب 12 مباراة فازوا فى واحدة على حساب إنبى بهدف نظيف، وتعادلوا فى 5 لقاءات وخسروا 6 أخرى.

ويعانى أسوان فى مركز الهجوم بسبب تعرض الثنائى أحمد عبد الظاهر وأوميد أوكرى لقطع في الرباط الصليبى للركبة ليغيبا عن الفريق حتى نهاية الموسم الجارى.

كما يعانى أبناء الجنوب من أزمة مادية بسبب نقص التدعيمات، حيث يحاول مسئولو أسوان ضم صفقات مجانية لعدم قدرتهم على دفع تكاليف عالية فى موسم الانتقالات.

من جانبه اعتمد مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان على ناشئى 99، حيث صعد مدرب أسوان 5 ناشئين للفريق الأول وهم، إبراهيم حازم وسعيد كانتى ويوسف العوامى وكريم الطيب وأحمد بلية.