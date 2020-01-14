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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سعد سمير يظهر فى مران الأهلى بعد جراحة أكيليس فى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وظهر سعد سمير في مران الأهلي اليوم الثلاثاء وحرص زملائه على استقباله والشد من أزره وحرص سعد على متابعة مران الفريق من دكة الأحتياطي والتقي فايلر المدير الفني ولاعبى الفريق ومنهم كهربا المُنضم حديثاً للقلعة الحمراء.
وبدأ سعد سمير تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج العلاج الطبيعى، وأوضح الجهاز الطبى أن سعد سمير سيعود إلى ألمانيا بعد شهر ونصف مجددًا، للاطمئنان على العملية وتحديد برنامجه التأهيلى الذى سيقوم به فى القاهرة بعدها، ويغيب سعد سمير عن الملاعب مدة لا تقل عن 8 أشهر على خلفية الجراحة التي أجراها.
وينتظم سعد سمير فى برنامج علاجى وضعه الخبير الألمانى فويلر الذى أجرى العملية الجراحية، وكان سعد سمير قد انتظم في تدريبات العلاج الطبيعى لمدة عشرة أيام في المانيا عقب إجرائه الجراحة الأسبوع الماضى ومن المقرر أن يعود سمير إلى المانيا مرة أخرى للأطمئنان على برنامجه التأهيلي الذى سيؤديه في القاهرة خلال الفترة المقبلة تحت أشراف الجهاز الطبي للاهلي.
وأختتم الاهلي مساء اليوم إستعدادته لمواجهة طنطا التي تقام في السابعة والنصف مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
سعد سمير وفايلر
سعد وكهربا
كهربا وسعد 5
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