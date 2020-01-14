اتحاد الكرة يُعلن موعد توقيع عقود مباراة السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أعلن اتحاد الكرة لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، عن عقد مؤتمرا برئاسة عمرو الجنايني في الواحدة ظهر غد الأربعاء 15 يناير الحالي لتوقيع عقود مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك بطل الكأس والأهلي بطل الدوري في مواجهة كأس السوبر لموسم 18/2019 والمحدد له 20 فبراير المقبل بستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأكدت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري عبر فيسبوك ، ان خلال المؤتمر الصحفي سيتم الإعلان عن تفاصيل الاحتفالية التي ستصاحب اقامة المباراة.

ومن المقرر أن يحضر مراسم التوقيع شركة برزينتيشن الراعية لحقوق المباراة إضافة إلى مندوبي الفريقين طرفي المباراة.