بالصور.. سعد سمير يحضر مران الأهلي بـ"العكازين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

عاد سعد سمير مدافع الأهلي إلى القاهرة عقب إجراء جراحة وتر أكيليس التي أجراها في ألمانيا بعد تعرضه للإصابة في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي في دوري أبطال إفريقيا.

وتواجد مدافع الأهلي في تدريبات الفريق بـ"العكازين" اليوم الثلاثاء، واجتمع مع خالد محمود طبيب الفريق لوضع برنامج تأهيلي خلال المرحلة القادمة.

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ويعود سعد سمير إلى ألمانيا بعد مرور شهر ونصف لمتابعة العملية وللاطمئنان على قدمه، وسيغيب صاحب الـ30 عامًا لمدة لا تقل عن ثمانية أشهر.

يُذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة طنطا، التي تقام في السابعة والنصف مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري المصري الممتاز.