سعفان الصغير: أشكر إدارة الإسماعيلي على دعمها في تخفيف العقوبة

تقدم سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلى بالشكر لمجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان على دعمهم المكثف وتدخلهم من أجل تخفيف عقوبة الإيقاف. وقررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة تخفيف مدة عقوبة مدرب حراس الدراويش إلى شهر فقط. الدراويش إلى شهر فقط. وأضاف الصغير :"أشكر الجماهير التى دأبت على المناشدة والمطالبة بإلغاء تلك العقوبة ، فى ظل عدم ارتكابى أية أخطاء تؤدى لإيقافى كل Advertisements تلك الفترة". تلك الفترة". واستكمل :"جماهير الدراويش هى دائما السند والدافع للفريق ونتمنى عودتهم للملاعب سريعا ، سعيا لاستعادة القوة الضاربة وهو ما سينعكس على النتائج بشكل إيجابى". وأتم مدرب الإسماعيلى حديثه :"دائما الأزمات تسهم فى معرفة المساند لك بشكل حقيقى والذى يقدم كل ما لديه من أجلك".

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