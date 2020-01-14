المقاولون دون غيابات أمام الأهلي

يستعد المقاولون العرب، لمواجهة النادي الأهلي، الأحد المقبل، على استاد السلام ضمن الأسبوع الـ14 من الدوري الممتاز.

يدخل المقاولون المباراة، دون غيابات بعد إستعادة البوركيني فاروقا، مدافع ذئاب الجبل، الذي غاب عن المباراة الماضية أمام أف سي مصر، بسبب تعرضه لطرد، خلال مباراة المقاولون ومصر المقاصة.

وجاهزية طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون، بشكل كامل بعد تعافيه من الإصابة التي قد تعرض لها،

خلال معسكر المنتخب الأولمبي، استعدادا لبطولة أفريقيا للشباب، التي أقيمت بمصر، وتوج بها المنتخب الأولمبي.

يسعى المقاولون العرب، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر رغم صعوبة المهمة، من أجل مواصلة تواجده بالمربع الذهبي، والعودة إلى البطولات الأفريقية بعد غياب طويل عن المشاركة بها.

Advertisements

يعتمد المقاولون على نجومه، مثل التونسي سيف

الدين الجزيري، ومحمد سالم، الذي سجلا 5 أهداف حتى الأن في الدوري، ومحمد طلعت، بالإضافة إلى عناصر الخبرة مثل إبراهيم صلاح، ومحمد سمير ثابت، عبد الله ياسين، وحارسه المتألق محمود أبو السعود.

وأستأنف المقاولون، تدريباته أمس الأثنين، استعدادًا لمواجهة الأهلي، بعدما منح عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل، اللاعبين، راحة لمدة 24 ساعة عقب الفوز على مصر بثلاث أهداف مقابل هدف، ضمن الأسبوع الـ13.

ويحتل ذئاب الجبل المركز الثاني برصيد 29 نقطة، خلف الأهلي المتصدر برصيد 30 نقطة.