نادي الصيد يستضيف الفنان محمد صبحي في ندوة الأحد المقبل

تعقد لجنة الثقافة بنادي الصيد برئاسة الدكتورة ايمان كريم عضو مجلس إدارة نادى الصيد، لقاءً مع رائد المسرح الحديث الفنان محمد صبحي يوم الاحد المقبل في السادسة والنصف مساءً بقاعة السينما والمسرح بنادى الصيد بالدقي.

وسوف يتحدف الفنان الكبير محمد صبحي خلال الندوة عن القضايا المختلفة التي تطرح نفسها على الساحة حاليا، والتي تهم الشباب والفن، ودور المسرح في معالجة قضايا الوطن بجانب القضايا السياسية والفكرية والتربية والتعليم وأشياء أخرى.

يذكر ان رئيسة اللجنة الثقافية الدكتورة ايمان كريم، ومقررة اللجنة الدكتورة عزة هيكل والمخرج عمرو عابدين.

وأكدت الدكتورة ايمان كريم عضو مجلس نادى الصيد بأن هذه الندوات تلقى اهتماما كبيرا من جانب أعضاء النادي والمهتمين بالمسرح والثقافة والمعجبين برسالة الفنان محمد صبحي في رؤيته حول الفن والثقافة عامة.