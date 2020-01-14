محافظ الإسكندرية يقرر تسوية المستحقات المالية القديمة لنادي الاتحاد

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية توجيهاته للجهات المعنية بالتسوية الفورية لجميع المستحقات المالية القديمة الخاصة بنادى الاتحاد السكندرى لهيئة استاد الإسكندرية عن سنوات سابقة.

وتواصل محمد مصيلحى رئيس النادى مع المحافظ وتوجه اليوم جاسر شمس المدير التنفيذي للنادى لمقر المحافظة للاجتماع

بمعالى المحافظ محمد طاهر الشريف في هذا الشأن ولم يتوانى سيادته وأصدر تعليماته الفورية للمعنيين بالتسوية، مُعبراً عن تقديره واعتزازه بزعيم الثغر ومُشيرًا للقيمة الكبيرة لنادى الاتحاد السكندرى صاحب التاريخ الرياضى العريق والمُشرف.

وأشاد محمد مصيلحى رئيس النادى بالمجهودات الكبيرة التي يبذُولها معالى المحافظ منذ توليه قيادة المحافظة للنهوض بها، وأثنى كثيراً على موقف معاليه في ملف التسوية المالية لهيئة إستاد الإسكندرية، مؤكداً على الدعم و المساندة من جانب معاليه لنادى الاتحاد السكندرى صاحب الشعبية و الجماهيرية الكبيرة داخل المحافظة مُتمنياً كل التوفيق لمعاليه خلال المرحلة المقبلة.