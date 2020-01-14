ماذا دار بين كيكي سيتين وميسي قبل تدريب برشلونة

بدأت الأضواء تتسلط بشكل كبير على كيكي سيتين المدير الفني الجديد لفريق برشلونة الإسباني، بعد إقالة إرنستو فالفيردي لمعرفة تفاصيل مسيرته والاقتراب أكثر من هويته الفنية ومدى ملاءمتها مع أسلوب وطريقة لعب البلوجرانا.

برشلونة الذي عشق الجميع طريقته وأسلوب لعبه مع عملية تدوير الكرة داخل المستطيل الأخضر بين أقدام لاعبيه حتى الوصول إلى مرمى الفريق المنافس وتسجيل الأهداف، كان قد فقد هويته هذه مع فالفيردي المدرب المقال والذي كثيرًا ما أنقذه ليونيل ميسي من الإقالة في مرات عديدة من قبل، مما دفع عشاق ومتابعي الفريق الكتالوني للسؤال عن علاقة المدرب الجديد بنجمهم ميسي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن كيكي سيتين، المدير الفني الجديد لبرشلونة، تحدث إلى نجم الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مناسبتين سابقتين، قبل إعلانه مدربًا للبرسا.

كانت المرة الأولى التي قابل ميسي فيها سيتين، كانت خلال دورة تدريبية يخوضها

كيكي في برشلونة حينما كان بيب جوارديولا يتولى القيادة الفنية للبلوجرانا.

وعلق سيتين آنذاك قائلا: "يوم واحد، بدعوة من جوارديولا، أتيحت لي الفرصة لمشاهدة ميسي يتدرب من جانب الملعب، حيث توجهت إليه وطلبت منه مواصلة اللعب حتى أبلغ 60 عامًا على الأقل، أو حتى أموت".

كانت المناسبة الأخرى عندما حل برشلونة ضيفًا على لاس بالماس في عام 2016، وكان كيكي يتولى آنذاك تدريب الأخير، حيث عانق سيتين ميسي ودردشا سويًا على أرض الملعب بعد انتهاء المباراة، قبل أن يسيرا في النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس.

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كما تحدث المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، كيكي سيتين، عن شعوره بتدريب المهاجم والقائد، ليونيل ميسي، بعد موافقته على مهمته التدريبية الجديدة.

وعلق مدرب برشلونة على الأمر في تصريحات بمؤتمره الصحفي الأول أمام الإعلام الإسباني قائلا: "الآن، أصبحت مدربًا لأفضل لاعب في العالم، ما زلت غير مدرك لهذه اللحظة الرائعة".

وأضاف: "على الرغم من حديثي السابق عن ميسي وإشادتي بما يقدمه مع برشلونة، لكني لا أعتقد أن هذا سيضر باللاعبين الآخرين، وأعتقد أن علاقتي مع بيكيه وبوسكيتس ستكون جيدة وبالتأكيد هناك أهمية لكل لاعب بالفريق".

وواصل: "على مدار الـ14 أو 15 عامًا الماضية، استمتعت كثيرًا بأداء برشلونة، كل مباراة خاضها هذا الفريق كانت تمتعنا، ولكن في النهاية، أنا مدرب الفريق في الوقت الحالي وبالتالي سيكون لدي رأي إذا ما لم يقدم أي لاعب المستوى المأمول منه وسأتحدث مع اللاعبين بكل صراحة من أجل تطوير الأداء".

وعن طريقته التي سيطبقها مع برشلونة: "لا نمتلك الوقت الكافي للحديث عن الكثير من الأشياء الآن، ولكن أفكاري واضحة ربما يكون هناك تغيير في الخطط الفنية بالمباريات ولكن الفلسفة لا تتغير".

واختتم تصريحاته قائلا: "أنه كان يأمل مع كل فريق قام بتدريبه أن يقدم الأفضل ولكن الطموحات والأمال في برشلونة ستتغير ووعلينا حصد الألقاب".