موعد مباراة الزمالك والجونة بالدوري المصري... والقنوات الناقلة

يحل فريق الزمالك ضيفًا علي نظيره الجونة، مساء غد الأربعاء، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

يدخل فريق الزمالك المباراة محتلا المركز الثالث برصيد 21 نقطة من إحدي عشر لقاء ويبقي له لقاء مؤجل ، فيما يأتي فريق الجونة المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، بعد

أن خاض 12 لقاء بالدوري المصري الممتاز.يسعي الزمالك للفوز بمباراة الغد ليصارع علي المركز الثاني الذي يحتله فريق المقاولون العرب برصيد 29 نقطة من من 13 مباراة.ويغيب عن قائمة الزمالك لمباراة الغد أمام الجونة كلا من محمود حمدى الونش ومحمد عبد الشافى واحمد سيد زيزو وخالد بوطيب بسبب الاصابة ومحمود جنش بسبب عدم الجاهزية ومحمد عنتر وكريم بامبو وامام عاشور لرؤية خاصة بالمدير الفنى للفريق.تنطلق مباراة الزمالك والجونة مساء غد الأربعاء في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي.يمكنكم متابعة لقاء الزمالك والجونة غدا الأربعاء حصريا عبر شاشة قنوات أون سبورت، تايم سبورت.