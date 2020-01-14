محمد الشامي يواصل التأهل في الإسماعيلي

شهد مران الإسماعيلى مساء اليوم الثلاثاء، خوض محمد الشامى جناح ومهاجم الفريق تدريبات تأهيلية فى ظل معاناته من الإصابة في كاحل القدم. في كاحل القدم. ويستعد الفريق للقاء سموحة السبت المقبل على ملعب الأخير لحساب الجولة الــ14 من عمر المسابقة المحلية. الجولة الــ14 من عمر المسابقة المحلية. كما تابع محمد مجدى حارس المرمى المران من خارج الخطوط نظرا لتعرضه للاصابة فى الفخذ خلال مواجهة طلائع الجيش بالجولة الماضية.

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