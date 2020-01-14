اتحاد الكرة يخفف عقوبة سعفان الصغير مدرب حراس الإسماعيلي

قررت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة تخفيف عقوبة إيقاف سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلى إلى شهر بدلا من ثلاثة.

جاء ذلك، بعد احتجاج النادى بشكل رسمى على تلك العقوبة فى ظل عدم ارتكاب مدرب

حراس مرمى الإسماعيلى الفعل الذى يستحق على اثره، عقوبة الإيقاف عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ثلاثة أشهر مع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكام مباراة فريقه أمام إنبي.

كما قام المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى بالاعتراض خلال جلسته مؤخرًا مع عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة على تلك العقوبة، مطالبا بإرساء مبدأ العدالة والشفافية بين جميع الأندية.