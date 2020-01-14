ميسي يودع فالفيردي برسالة مؤثرة

حرص ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، على توديع مدربه إرنستو فالفيردي الذي رحل عن تدريب برشلونة، بعدما قررت إدارة النادي الكتالوني، إقالته.
قال ميسي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "ستكون رائعًا أينما ذهبت، بالإضافة إلى كونك محترفًا فأنت شخص رائع، حظ سعيدًا".
وكان نادي برشلونة أعلن عن إقالةفالفيردي من منصبه كمدير فني، صباح اليوم الثلاثاء، وتولي كيكي سيتين صاحب ال 61 عام , تدريب الفريق الكتالوني، قبل أن يوقع عقده معهم حتي يونيو 2022 .
وقال سيتين في تصريحات له اليوم الثلاثاء بعد توقيع عقده معبرشلونة: " أمس كنت أقف حول منزلي وسط الأبقار والحيوانات الأيفة ، والأن أنا في برشلونة لتولي منصب المدير الفني للفريق ، وأن سعيد للغاية لوجودي هنا " .
وأضاف سيتين : " أود أن أشكر نادي برشلونة علي منحي تلك الفرصة ، فأنا لم أكن أتخيبل وجودي هنا ، فأنا جاهز لخوض هذا التحدي الجديد مع الفريق ، وسوف أعمل علي توصيل تلك
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