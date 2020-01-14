موعد مباراة الأهلي وطنطا في الدوري والقنوات الناقلة

يستضيف فريق الأهلي نظيره طنطا، مساء غد الأربعاء، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز. موعد مباراة الأهلي وطنطا :- تنطلق مباراة الأهلي وطنطا مساء غد الأربعاء Advertisements في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي. في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطنطا :- ويمكنكم متابعة لقاء الأهلي وطنطا غدًا الأربعاء، حصريًا عبر شاشة قنوات أون سبورت، تايم سبورت. غدًا الأربعاء، حصريًا عبر شاشة قنوات أون سبورت، تايم سبورت. ويدخل الأهلي مباراة الغد متصدرًا ترتيب الدوري المصري برصيد 30 من عشر لقاءات وييقي له مبارتين مؤجلتين، فيما يأتي فريق طنطا في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط من 12 مباراة خاضها ببطولة الدوري.

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