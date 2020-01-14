كيكي سيتين: ما حدث فاق أكبر أحلامي!

قال كيكي سيتين المدير الفني الجديد لبرشلونة الإسباني، إن توليه مسؤولية تدريب الفريق الكتالوني كان بمثابة حلم بالنسبة له.

وفي مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أكد سيتين “لم أحلم أبدًا في حياتي بأن أكون يومًا في برشلونة”.

وأضاف “يوم أمس أمشى مع الأبقار في مرزعتي، واليوم أنا مع أفضل اللاعبين في برشلونة”.

وأوضح المدير الفني الجديد “لدي دائمًا علاقة جيدة بفالفيردي المدرب السابق، ولكن ليست عميقة، وهو شخص رائع ومميز”.

وأشار “كنت دائمًا أتخيل بأنني سأدرب فريق يمر بصعوبات أو قريب من الهبوط، تحدثت مع اللاعبين وكانت لديهم رغبة كبيرة في العمل، ونحن متأكدون بأنهم سيتعلمون هذه الأفكار بسرعة ولن تواجهنا أي صعوبات لأنهم يعرفونها”.

وتابع سيتين تصريحاته بالقول “الجميع يعرف طريقتي وأسلوب لعبي في جميع الفرق التي دربتها، وأنا دائمًا أدافع عنه، نحاول إخراج أفضل ما لدى اللاعبين”.

Advertisements

وأكد “هذا النادي لا يوجد لديه طريق آخر، فهو دائمًا يجب أن يتطور والفوز بجميع الألقاب ولعب كرة جميلة”.

وفيما يتعلق بتصريحاته السابقة حول بكائه في حالة إعتزال الأرجنتيني ليونيل ميسي، قال سيتين “لقد قلت ذلك على العديد من اللاعبين رغم أن ميسي حالة خاصة فلمدة 14 عامًا، وأنا أجلس أمام التلفاز لمشاهدة ميسي وباقي اللاعبين الذين جعلوني أستمتع بكرة القدم”.

وإختتم سيتين تصريحاته قائلًا ” دائمًا ما يقدم ميسي أفضل مستوى لديه وتستمتع به، أنا اليوم هنا وأدرب أفضل لاعب في العالم إنه أمر رائع، لا أشعر بما أنا فيه الآن”.

برشلونة وريال مدريد في مواجهات سهلة بدور ال32 من كأس إسبانيا

ماذا قال إرنيستو فالفيردي بعد إقالته من برشلونة؟