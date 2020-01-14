الأمطار تؤجل مباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي

قرر الاتحاد الإنجليزي اليوم الثلاثاء تأجيل مباراة ترانمير روفرز مع واتفورد التي كان مقررا إقامتها اليوم لموعد آخر بسبب هطول الأمطار. وتعرض ملعب برينتون بارك لهطول أمطار غزيرة بسبب هبوب العاصفة بريندان في بريطانيا. عاجل | قرعة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي تقرير | أحلام الصغار تُهدد بداية مشوار الكبار في كأس الاتحاد الإنجليزي

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