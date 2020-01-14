لبناني أسترالي يُدمر حلم البحرين في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020

تأهل المنتخب الأسترالي لدور الثمانية ببطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عاماً، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد تعادله مع المنتخب البحريني 1/1 اليوم الثلاثاء 14-1-2020 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى.

وتقدم المنتخب الأسترالي بهدف سجله رامي ناجارين في الدقيقة 34، وتعادل محمد مرهون للمنتخب البحريني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الاول.

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وولد صاحب هدف أستراليا “رامي نجاريني” في مدينة ملبورن الأسترالية من أبوين لبنانيين هاجرا إلى أستراليا خلال فترة التسعينيات.

وبدأ رامي نجاريني مسيرته الكروية مع نادي ويسترن سيدني واندرز في عام 2016 بعدما تخرج من أكاديمية FNSW NTC الأسترالية.

وانتقل في عام 2018 لصفوف نادي ملبورن سيتي، ليمثله في 13 مباراة حتى الآن في الدوري الممتاز، بعدما شارك في 20 مباراة بدوري الشباب والذي شهد تسجيله لـ 16 هدفًا.

واختار رامي نجاريني اللعب لمنتخب أستراليا تحت 17 عامًا في عام 2017، وكان أحد عناصره الأساسية، وتم تصعيده في العام التالي لمنتخب تحت 20 عامًا ثم إلى المنتخب الأولمبي في عام 2019.

وضمن المنتخب الأسترالي التأهل كأول المجموعة، بعدما انتهت المواجهة التي جمعت بين المنتخبين التايلندي والعراقي بالتعادل 1/1، حيث حصد خمس نقاط بفارق نقطة أمام المنتخب التايلندي الذي صعد كثاني المجموعة، فيما ودع المنتخب البحريني البطولة بعد احتلاله المركز الأخير برصيد نقطتين، برفقة المنتخب العراقي صاحب المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الأسترالي في دور الثمانية بثاني المجموعة الثانية، التي تقام منافستها غدا الأربعاء حيث يلعب المنتخب السعودي مع نظيره السويسري ويلتقي المنتخب القطري مع نظيره الياباني.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى، وسريعاً ما استحوذ المنتخب الأسترالي على مجريات اللعب وبادر بشن هجمات متتالية على مرمى المنتخب البحريني من الناحية اليسرى، في المقابل تراجع المنتخب البحريني لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

ومع ذلك فشل الفريقان في تشكيل أي خطورة على المرميين، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب في العشرين دقيقة الاولى من اللقاء.

واستمر الوضع على ما هو عليه حتى جاءت الدقيقة 22 والتي شهدت فرصة للمنتخب الأسترالي عندما لعبت تمريرة عرضية من الجانب الأيسر إلى دانيل بومان الذي استلمها داخل منطقة الجزاء لكن الحارس البحريني عمار أحمد خرج من مرماه وابعد الكرة.

وفي الدقيقة 24 كان المنتخب الأسترالي قريباً من تسجيل الهدف الأول عندما استلم بومان كرة بينية في الناحية اليمنى داخل منطقة جزاء المنتخب البحريني ومرر كرة عرضية داخل منطقة الست ياردات أوقفها حمد الشمسان قبل الوصول إلى الحسن توريه لتضيع فرصة هدف على المنتخب الأسترالي.

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وأهدر المنتخب البحريني فرصة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 29 عندما استلم سيد أمين الكرة داخل منطقة جزاء المنتخب الأسترالي على صدره ثم سدد كرة ضعيفة بضربة خلفية مزدوجة ليقابلها أحمد بوغمار بضربة رأس من امام المرمى لكن كرته علت العارضة بسنتيميترات قليلة.

وشهدت الدقيقة 34 تسجيل المنتخب الأسترالي أول أهداف اللقاء عندما استلم رامي ناجارين كرة بينية إنفرد على إثرها بالحارس عمار أحمد وسددها لحظة خروج الحارس إلى داخل المرمى.

واستمرت محاولات المنتخب الأسترالي لتسجيل هدف ثاني، والذي كاد أن يسجل في الدقيقة 39 عندما سدد ناجارين كرة قوية من على حدود منطقة المنتخب البحريني من الناحية اليمنى ولكن عمار أحمد تألق وأمسك بالكرة.

كثف المنتخب البحريني جهوده بحثا عن تسجيل هدف التعادل وهو ما كاد يتحقق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عندما لعبت كرة خلف مدافعي المنتخب البحريني هيأها أحمد سند برأسه إلى يحيى علي الذي قابلها بضربة رأس لكن الحارس الأسترالي توم جلوفر تألق وتصدى للكرة.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سجل المنتخب البحريني هدف التعادل من ركلة حرة مباشرة سددها محمد مرهون على يسار الحارس جلوفر، ليطلق الحكم صافرة نهاية هذا الشوط فارضا التعادل 1/1 بين الفريقين.

وفي الدقيقة 50 كاد المنتخب البحريني أن يسجل الهدف الثاني عندما توغل حسن علي من الناحية اليسرى ودخل منطقة جزاء المنتخب الأسترالي وسدد كرة أرضية قوية مرت بجوار القائم الأيمن للحارس جلوفر.

وعادت السيطرة للمنتخب الأسترالي واستمرت محاولاته الهجومية، وسط دفاع منظم من لاعبي المنتخب البحريني، ومحاولات هجومية وقت مرتدة، لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 77 والتي شهدت تسديدة قوية من محمد الحردان حولها الحارس جلوف بصعوبة لركلة ركنية لكنها لم تستغل.

وأهدر المنتخب البحريني فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 82 عندما لعبت الكرة من ركلة حرة من منتصف الملعب إلى داخل منطقة جزاء المنتخب الأسترالي قابلها حمد الشمسان بضربة رأس لكنها مرت بجوار القائم الأيمن للحارس جلوفر.

ومر الوقت المتبقي من المباراة بدون جديد ليطلق الحكم صافرة النهاية فارضاً التعادل 1/1 بين الفريقين.

وكان منتخب البحرين قد تعرض لخسارة مذلة في افتتاح مبارياته بالمنافسات بخماسية ضد تايلاند، ثم فشل في الفوز على العراق وتعادل إيجابيًا.