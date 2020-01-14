أهداف مباراة البحرين وأستراليا فى كأس أمم آسيا تحت 23 عاماً

تأهل المنتخب الأسترالي لدور الثمانية ببطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عاماً، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد تعادله مع المنتخب البحريني 1/1 اليوم الثلاثاء 14-1-2020 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى.

وتقدم المنتخب الأسترالي بهدف سجله رامي ناجارين في الدقيقة 34، وتعادل محمد مرهون للمنتخب البحريني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الاول.

وضمن المنتخب الأسترالي التأهل كأول المجموعة، بعدما انتهت المواجهة التي جمعت بين المنتخبين التايلندي والعراقي بالتعادل 1/1، حيث حصد خمس نقاط بفارق نقطة أمام المنتخب التايلندي الذي صعد كثاني المجموعة، فيما ودع المنتخب البحريني البطولة بعد احتلاله المركز الأخير برصيد نقطتين، برفقة المنتخب العراقي صاحب المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

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ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الأسترالي في دور الثمانية بثاني المجموعة الثانية، التي تقام منافستها غدا الأربعاء حيث يلعب المنتخب السعودي مع نظيره السويسري ويلتقي المنتخب القطري مع نظيره الياباني.

وتعرض منتخب البحرين لخسارة مذلة في افتتاح مبارياته بالمنافسات بخماسية ضد تايلاند، ثم فشل في الفوز على العراق وتعادل إيجابيًا.