هفوات الدفاع تخون العراق وتقصيه من أمم آسيا تحت 23 عامًا

تأهل المنتخب التايلاندي إلى الدور الثاني (دور الثمانية) في بطولة كأس أمم آسيا للمنتخبات الأولمبية (تحت 23 عاماً) التي تستضيفها بلاده حالياً بالتعادل الثمين 1 / 1 مع نظيره العراقي اليوم الثلاثاء 14-1-2020 في ختام مباريات الفريقين بالمجموعة الأولى في الدور الأول للبطولة.

وأنهى المنتخب التايلاندي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله ياروينساك وونجورن من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة.

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وتعادل المنتخب العراقي في الشوط الثاني بهدف سجله محمد قاسم في الدقيقة 49 .

ورفع المنتخب التايلاندي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف نظيره الأسترالي متصدر المجموعة فيما رفع المنتخب العراقي رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث بالمجموعة بفارق نقطة واحدة أمام نظيره البحريني الذي تعادل مع المنتخب الأسترالي في المباراة الأخرى بالمجموعة.

وبدأ المنتخب التايلاندي المباراة بقوة وأسفرت هذه البداية القوية هدفاً مبكراً للفريق في الدقيقة السادسة اثر ضربة جزاء احتسبت للفريق.

وجاءت ضربة الجزاء اثر ضربة ركنية للمنتخب التايلاندي في الدقيقة الثانية وصلت منها الكرة أمام المرمى العراقي ورغم انتهاء الهجمة دون هز الشباك أوقف الحكم اللعب لمراجعة نظام حكم الفيديو المساعد الـ(var) بسبب وجود لمسة يد على أحد لاعبي العراق أمام المرمى.

وبالفعل احتسب الحكم اللعب ضربة جزاء وسددها ياروينساك وونجورن في الشباك مسجلاً هدف التقدم لتايلاند في الدقيقة السادسة.

وعاند الحظ اللاعب العراقي محمد قاسم نصيف مرتين اثر فرصتين خطيرتين للاعب قبل نهاية الربع ساعة الأول من المباراة.

كما تصدى حارس المرمى التايلاندي لتسديدة صاروخية مباغتة أطلقها مراد محمد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 16 .

وشعر المنتخب التايلاندي بحرج موقفه وخطورة الهجمات العراقية ما دفعه للعودة إلى محاولاته الهجومية التي كادت تسفر عن الهدف الثاني ولكن حارس المرمى العراقي تصدى لمحاولتين خطيرتين من اللاعب سوفانات مويانتا في الدقيقتين 22 و27 .

كما سدد بيراوات أكراتوم كرة خطيرة في الدقيقة 35 ولكنها مرت خارج القائم الأيمن مباشرة.

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ورد مراد محمد بتسديدة من حدود المنطقة اثر هجمة سريعة في الدقيقة 40 ولكن الكرة مرت خارج المرمى.

وباءت محاولات الفريقين بالفشل في الدقائق الأخيرة لينتهي الشوط بتقدم المنتخب التايلاندي بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، لعب حسين جبار بدلاً من علي قاسم في صفوف المنتخب العراقي.

وعاد المنتخب العراقي للضغط الهجومي مع بداية الشوط الثاني وأسفر هذا عن هدف التعادل الذي سجله محمد قاسم في الدقيقة 49 .

وجاء الهدف اثر هجمة سريعة منظمة للعراق وتمريرة من الناحية اليمنى وصلت منها الكرة إلى مراد محمد الذي مررها لزميله محمد قاسم داخل المنطقة فلم يجد قاسم صعوبة كبيرة في إيداع الكرة في المرمى.

ومنح الهدف دفعة معنوية هائلة للمنتخب العراقي الذي واصل ضغطه الهجومي لكن المنتخب التايلاندي استعاد اتزانه تدريجياً ليتبادل الفريقان الهجمات في وسط هذا الشوط الذي شهد إثارة بالغة.

وسدد وونجورن ضربة حرة في الدقيقة 70 ولكن الكرة مرت فوق العارضة.

وتبادل الفريقان الهجمات في الدقائق التالية لكن دون أن ينجح أي منهما في هز الشباك.

وكثف المنتخب العراقي ضغطه الهجومي في الدقائق العشرة الأخيرة من المباراة وكاد يسجل هدف الفوز ولكن حارس المرمى التايلاندي تألق وأبعد كرة خطيرة من على خط المرمى في الدقيقة الأخيرة لينتهي اللقاء بالتعادل الذي صب في صالح المنتخب التايلاندي.

يذكر أن العراق تعادل في مباراتيه السابقتين بهدف لمثله ضد أستراليا،وبهدفين في كل شبكة ضد البحرين.

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