أهداف مباراة العراق وتايلاند فى كأس آسيا تحت 23 عاماً

تأهل المنتخب التايلاندي إلى الدور الثاني (دور الثمانية) في بطولة كأس أمم آسيا للمنتخبات الأولمبية (تحت 23 عاماً) التي تستضيفها بلاده حالياً بالتعادل الثمين 1 / 1 مع نظيره العراقي اليوم الثلاثاء 14-1-2020 في ختام مباريات الفريقين بالمجموعة الأولى في الدور الأول للبطولة.

وأنهى المنتخب التايلاندي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله ياروينساك وونجورن من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة.

وتعادل المنتخب العراقي في الشوط الثاني بهدف سجله محمد قاسم في الدقيقة 49 .

ورفع المنتخب التايلاندي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف نظيره الأسترالي متصدر المجموعة فيما رفع المنتخب العراقي رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث بالمجموعة بفارق نقطة واحدة أمام نظيره البحريني الذي تعادل مع المنتخب الأسترالي في المباراة الأخرى بالمجموعة.

يذكر أن العراق تعادل في مباراتيه السابقتين بهدف لمثله ضد أستراليا،وبهدفين في كل شبكة ضد البحرين.