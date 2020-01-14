مواجهتان سهلتان لبرشلونة وريال مدريد بكأس ملك إسبانيا



أسفرت قرعة دور الـ32 لمسابقة كأس ملك إسبانيا بكرة القدم الثلاثاء عن مواجهتين سهلتين لبرشلونة وريال مدريد حيث سيلتقيان فريقين من الدرجة الثالثة.



وسيلعب ريال مدريد مع أونيونيستاس دي سلمنقة بينما سيكون إيبيزا خصماً لبرشلونة حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب المسابقة مع 30 لقباً.



ويعتبر أونيونيستاس فريقاً حديثاً نسبياً إذ تم تأسيسه عام 2013 من مجموعة من مشجعي فريق المدينة الآخر يو دي سلمنقة الذي أوقف نشاطاته.



وانخرط أونيونستاس عام 2014 في الدرجة السادسة، ونجح سنة بعد أخرى بالتفوق حتى بلغ الدرجة الثالثة.



وسيخوض ريال مدريد وبرشلونة المواجهتين خارج أراضيهما بحسب قوانين المسابقة.



ويحل أتلتيكو مدريد وفالنسيا بدورهما ضيفين على فريقين من الدرجة الثالثة حيث يلعب الأول مع كولتورال ليونيسا، فيما سيكون فالنسيا في ضيافة لوغرونيس.



وضمن الدور نفسه يتواجه إشبيليه مع ليفانتي وريال سوسيداد مع إسبانيول.



وسيلعب هذا الدور بين 21 و23 كانون الثاني/يناير الحالي.

المصدر: بي إن سبورت

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