رياضة | أيمن حفني يوافق على الانضمام لطلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيمن حفني يوافق على الانضمام لطلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى طارق يحيي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بطلائع الجيش اتصال هاتفي مع أيمن حفني لاعب الزمالك السابق ومصر للمقاصة الحالي في الأيام الماضية لاستطلاع رأيه بشأن الانضمام للفريق العسكري.

وأبدى حفني في المكالمة ترحيبه بالانضمام إلى صفوف الطلائع، وأكد للمدرب أنه ينتظر حسم موقف الاستبدال من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويواجه اللاعب مشكلة في القيد بالفريق بسبب استخدام 5 أوراق استبدال قبل بداية الموسم الكروي الجديد وهو ما أدى لعدم قيده.

وشدد يحيي على حفني على تمسكه بالحصول على خدماته وإعادته لفورمته من جديد مع الفريق في الموسم الجاري.