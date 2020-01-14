رياضة | عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

تمكن مسئولو النادي الأهلي من الحصول على موافقة صفقة هجومية مميزة للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية لتعزيز صفوف الفريق.

ودخل مسئولو النادي في مفاوضات مع المهاجم السنغالي أليو بادجي لاعب فريق رابيد النمساوي للتعاقد معه بالميركاتو الشتوي لتعزيز الخط الهجومي.

وخاض الاهلي سلسلة من المفاوضات مع السنغالي أليو بادجي بعد طلب من المدرب السويسري رينيه فايلر والذي تابع اللاعب عن طريق الفيديوهات.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة تقديم النادي الأهلي عرض رسمي للنادي النمساوي للحصول على خدمات السنغالي أليو بادجي في يناير الجاري.

وكان فايلر المدير الفني للأهلي قد طلب من إدارة النادي التعاقد مع مهاجم مميز في يناير الجاري بعد عدم ثقته في الثلاثي مروان محسن وأزارو وصلاح محسن.